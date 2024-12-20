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Московское «Динамо» объявило об уходе вратаря Миски

Московское «Динамо» объявило об уходе вратаря Миски

Голкипер Хантер Миска покинул московское «Динамо».Голкипер Хантер Миска покинул московское «Динамо». Контракт с 29-летним американцем расторгнут по инициативе клуба, сообщает пресс-служба бело-голубых.

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