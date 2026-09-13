Компакт-диски снова в моде: создатели прозрачного CD-плеера Syitren RM1 планировали собрать всего 3000 долларов, а собрали 540 тысяч долларов

Создатели Syitren RM1 недооценили спрос на устройство На фоне роста популярности стриминговых сервисов интерес к физическим носителям неожиданно возвращается, одно из доказательств тому — настенный CD-плеер в прозрачном корпусе Syitren RM1.
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