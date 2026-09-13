iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Компакт-диски снова в моде: создатели прозрачного CD-плеера Syitren RM1 планировали собрать всего 3000 долларов, а собрали 540 тысяч долларов

Компакт-диски снова в моде: создатели прозрачного CD-плеера Syitren RM1 планировали собрать всего 3000 долларов, а собрали 540 тысяч долларов

Создатели Syitren RM1 недооценили спрос на устройство На фоне роста популярности стриминговых сервисов интерес к физическим носителям неожиданно возвращается, одно из доказательств тому — настенный CD-плеер в прозрачном корпусе Syitren RM1.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым