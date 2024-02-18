РИА: Атаку на Ил-76 с пленными заказали из Великобритании

Источники назвали заказчиков операции, в результате которой украинские боевики сбили самолёт, перевозивший военнопленных на обменВ деле о крушении Ил-76, гибели экипажа самолёта и 65 украинских военнопленных появился британский след.
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