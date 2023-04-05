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Небензя: Киев отбирает детей у семей, не желающих эвакуироваться на украинскую территорию

Небензя: Киев отбирает детей у семей, не желающих эвакуироваться на украинскую территорию

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на неформальном заседании СБ организации, что украинские власти отбирают детей у семей, которые отказываются от эвакуации из зон конфликта на подконтрольную Киеву территорию, передает РИА Новости.

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