Небензя: Киев отбирает детей у семей, не желающих эвакуироваться на украинскую территорию

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на неформальном заседании СБ организации, что украинские власти отбирают детей у семей, которые отказываются от эвакуации из зон конфликта на подконтрольную Киеву территорию, передает РИА Новости.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на неформальном заседании СБ организации, что украинские власти отбирают детей у семей, которые отказываются от эвакуации из зон конфликта на подконтрольную Киеву территорию, передает РИА Новости.
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