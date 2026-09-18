MESZ Sep 18: Can 7680 Hold for a Bounce Toward 7738? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ is trading around 7,700 after a sharp short-term sell-off.
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