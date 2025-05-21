Агентство Moody’s лишило правительство США кредитного рейтинга ААА

Наверное, это избитый штамп, но шутка Эрнеста Хемингуэя про банкротство, которое происходит "сначала постепенно, а потом сразу", сегодня кажется весьма уместной, если посмотреть на расходы и долги Америки.
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