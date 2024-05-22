В Ветлуге 16 первых выпускников класса «Медик» получили квалификацию младшей медсестры по уходу за больными

В ветлужском филиале Нижегородского медицинского колледжа 21 мая состоялось открытое заседание работы квалификационной комиссии для первых выпускников класса «Медик» и торжественное вручение свидетельств «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
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