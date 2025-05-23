Новейший Samsung Exynos 2500, который выйдет в июле, будет медленнее Xiaomi Xring O1

Изначально планировалось, что чип Samsung Exynos 2500 будет использоваться в серии Galaxy S25, но поскольку в процессе производства у Exynos 2500 возникли проблемы с выходом годных, Samsung в конечном итоге пришлось отказаться от этого чипа и перейти на Snapdragon 8 Elite.