В Орловской области пожарные поезда подготовили к летнему пожароопасному периоду

В Орловской области к работе в летний пожароопасный период 2023 года готовы два пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, примыкающих к магистрали, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.