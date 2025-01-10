В США оценили шансы на быстрое разрешение конфликта на Украине

Маск назвал лидерство США шансом на быстрое завершения конфликта на Украине Для быстрого прекращения конфликта на Украине необходимо сильное лидерство США, заявил в ходе онлайн-дискуссии в соцсети Х миллиардер Илон Маск.
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