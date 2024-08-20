Россияне назвали достойный размер зарплаты

Благодаря работе люди хотели бы достичь определенного жизненного стандарта Почти половина опрошенных россиян считают достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса "Сравни".
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