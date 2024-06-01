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Орловские новости

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Орловский депутат напомнил о том, к чему привела Орловщину власть коммунистов

Орловский депутат напомнил о том, к чему привела Орловщину власть коммунистов

Орловский депутат, председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту, Виталий Рыбаков высказался, что в Орловской области не может идти речи о присвоении почетных званий коммунистам, пока в памяти еще свежи отрицательные примеры их власти.

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