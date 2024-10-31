В Крыму пройдет масштабный слет турагентов

По инициативе Министерства курортов и туризма Республики Крым с 5 по 11 ноября 2024 года в Крыму пройдет Туристский слет для 70 представителей субъектов туриндустрии регионов Российской Федерации – турагентов, уже реализующих туры в Крым и тех, кто только планирует работать с республикой.
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