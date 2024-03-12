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Сколько стоит гражданство России

Сколько стоит гражданство России

Виктор Анисимов  Недорого, всего лишь 50 - 70 тысяч рублей, и любой мигрант не знающий русского языка, не имеющий никакого образования и профессии, становится гражданином России, со всеми правами гражданина, но даже не представляющим что кроме прав вместе с заветной книжечкой с двуглавым орлом, мигрант приобретает и обязанности.

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