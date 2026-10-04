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SPLETNIK

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Ксения Собчак показала, как проводит время на Неделе моды в Париже

Ксения Собчак показала, как проводит время на Неделе моды в Париже

Ксения Собчак, как и многие другие российские селебрити, проводит время на Неделе моды в Париже. В своих соцсетях журналистка показала образы, в которых она посетила показы модных домов и вечеринки брендов.

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