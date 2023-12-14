МОК обновил данные о числе допущенных на Игры в Париже россиян

Международный олимпийский комитет обновил данные о числе допущенных на Игры в Париже россиян. В релизе отмечается, что лицензии на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе получили шесть российских и пятеро белорусских атлетов.
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