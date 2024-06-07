Кинологи расскажут об обучении собак-проводников в рамках «Лета в Москве»

8 июня в Конькове в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут показательные выступления кинологов и четвероногих воспитанников Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС).