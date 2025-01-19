Чтобы попасть к купели на набережной Лейтенанта Шмидта надо пройти через рамки. На месте также дежурит Росгвардия и полиция.
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Чтобы попасть к купели на набережной Лейтенанта Шмидта надо пройти через рамки. На месте также дежурит Росгвардия и полиция.