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На РЭФ в Подмосковье выступит вице-премьер Виктория Абрамченко

На РЭФ в Подмосковье выступит вице-премьер Виктория Абрамченко

Российский экологический форум, организатором которого выступает Российский экологический оператор (РЭО), представляет собой специализированную площадку для обсуждения развития отрасли обращения с бытовыми отходами в стране, сообщает newsnn.

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