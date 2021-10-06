На РЭФ в Подмосковье выступит вице-премьер Виктория Абрамченко

Российский экологический форум, организатором которого выступает Российский экологический оператор (РЭО), представляет собой специализированную площадку для обсуждения развития отрасли обращения с бытовыми отходами в стране, сообщает newsnn.
Российский экологический форум, организатором которого выступает Российский экологический оператор (РЭО), представляет собой специализированную площадку для обсуждения развития отрасли обращения с бытовыми отходами в стране, сообщает newsnn.
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