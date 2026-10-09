Путин завершил рабочую программу своего визита в Туркмению

9 октября Владимир Путин завершил свою рабочую поездку в Туркменистан и вылетел из международного аэропорта Туркменбаши на самолете специального летного отряда «Россия».
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