Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге

Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении жителя региона, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
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