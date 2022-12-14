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Агент Барбоза считает, что Моуринью не возглавит Португалию: «У него другие интересы. Он будет дальше работать в «Роме»

Агент Барбоза считает, что Моуринью не возглавит Португалию: «У него другие интересы. Он будет дальше работать в «Роме»

Паулу Барбоза высказался о ситуации с главным тренером сборной Португалии. В 1/4 финала ЧМ-2022 португальцы проиграли Марокко (0:1).

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