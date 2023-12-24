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В Госдуме оценили идею лишить Киркорова звания народного артиста России

В Госдуме оценили идею лишить Киркорова звания народного артиста России

Несмотря на то, что певец Филипп Киркоров постоянно ведет себя эпатажно, остается неясным, за что вообще он получил звание народного артиста России, забрать его у артиста может только тот, кто его дал.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Народный артист Филька Киркоров - стыдобища народная! Не по Сеньке шапка.
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14 час.
РС
Роза Семиренко
Наш народ, сражающийся с укрофашизмом на всех франтах, не заслуживает такого «народного» артиста как Киркоров! Это унижение Русского Народа! Это должно быть срочно исправлено! И необходимо так же поступить со всеми «народными» артистами, которые так, или иначе оскорбляют наш Великий Народ, нашу Великую Страну, наших Великих Воинов!
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12 час.
Елена Верия
&quot;Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний&quot;. Шарль Луи де Монтескье
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10 час.

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