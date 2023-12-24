В Госдуме оценили идею лишить Киркорова звания народного артиста России

РС

Роза Семиренко

Наш народ, сражающийся с укрофашизмом на всех франтах, не заслуживает такого «народного» артиста как Киркоров! Это унижение Русского Народа! Это должно быть срочно исправлено! И необходимо так же поступить со всеми «народными» артистами, которые так, или иначе оскорбляют наш Великий Народ, нашу Великую Страну, наших Великих Воинов!