Несмотря на то, что певец Филипп Киркоров постоянно ведет себя эпатажно, остается неясным, за что вообще он получил звание народного артиста России, забрать его у артиста может только тот, кто его дал.
В Госдуме оценили идею лишить Киркорова звания народного артиста России
Комментарии
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Валентин Воробьев
Народный артист Филька Киркоров - стыдобища народная! Не по Сеньке шапка.
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14 час.
РС
Роза Семиренко
Наш народ, сражающийся с укрофашизмом на всех франтах, не заслуживает такого «народного» артиста как Киркоров! Это унижение Русского Народа! Это должно быть срочно исправлено! И необходимо так же поступить со всеми «народными» артистами, которые так, или иначе оскорбляют наш Великий Народ, нашу Великую Страну, наших Великих Воинов!
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12 час.
Елена Верия
"Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний". Шарль Луи де Монтескье
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10 час.
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