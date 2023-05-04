Умер актер Михаил Бескоровайный

Regnum: в Москве скончался актер Бескоровайный, игравший в “Моей прекрасной няне” и озвучивавший “Матрицу” В Москве в возрасте 65 лет скончался российский актер Михаил Бескоровайный, известный широкому зрителю по работе в популярных сериалах.