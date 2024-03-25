🐓Голубь, ястреб или все же петух? Зачем Макрон угрожает России

19K прочитали Где тот очаровательный любитель телефонной демократии, который намеревался за пару созвонов решить украинский кризис? Президент Франции Эммануэль Макрон довольно резко отряхнул с себя перья «голубя мира» и начал совершенно серьезно разгонять в медиапространстве такие заявления по Украине и России, что некоторые уже испугались объявления войны.
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