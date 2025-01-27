WP: Трамп поручил полиции арестовывать больше нелегальных мигрантов

Лидер США Дональд Трамп разочаровался из-за итогов инициированной им кампании по массовой депортации нелегальных мигрантов из страны и дал указание Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активно наращивать количество арестованных, пишет The Washington Post.
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