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Аргументы недели

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Вечером в пятницу в Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности

Вечером в пятницу в Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней и грозы. Предупреждение действует с вечера 31 июля до вечера 1 августа.

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