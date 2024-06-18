ФНС хочет автоматически определять налоговое и валютное резидентство физлиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физических лиц, пишет РБК со ссылкой на план деятельности ФНС на этот год и плановый период 2025-2029 годов.
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