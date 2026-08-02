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Ветеран ВДВ Клинцевич: «Значение небольших десантных группировок сейчас колоссально»

Ветеран ВДВ Клинцевич: «Значение небольших десантных группировок сейчас колоссально»

В воскресенье, 2 августа, в России отмечают День ВДВ. О роли десантно-штурмовых подразделений в современной войне «ФедералПресс» поговорил с лидером общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветераном ВДВ Францем Клинцевичем:В современной войне роль десантников только усиливается.

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