Ветеран ВДВ Клинцевич: «Значение небольших десантных группировок сейчас колоссально»

В воскресенье, 2 августа, в России отмечают День ВДВ. О роли десантно-штурмовых подразделений в современной войне «ФедералПресс» поговорил с лидером общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветераном ВДВ Францем Клинцевичем:В современной войне роль десантников только усиливается.