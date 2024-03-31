Дилемма трудовых мигрантов из Таджикистана: почему на родине их не ждут

M_Tatiana_V Ну если дома их не ждут, а Россия дала дом и работу - пусть уважают вторую Родину и дорожат своим правом проживания в ней.

виктор климахин повесить суку на фонарном столбе чтоб другие твари видели и в мыслях у них не было территорией разбрасываться и торговать и дарить каждым шакалам