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Дилемма трудовых мигрантов из Таджикистана: почему на родине их не ждут

Дилемма трудовых мигрантов из Таджикистана: почему на родине их не ждут

3 миллиона таджиков, которые, по некоторым данным, живут в России с паспортами или рабочими визами, в субботу, 23 марта, проснулись в стране, где их не хотят видеть.

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Комментарии
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M_Tatiana_V
Ну если дома их не ждут, а Россия дала дом и работу - пусть уважают вторую Родину и дорожат своим правом проживания в ней.
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1 час.
виктор климахин
повесить    суку   на  фонарном  столбе   чтоб  другие  твари   видели  и  в  мыслях  у  них  не было  территорией  разбрасываться  и    торговать    и  дарить   каждым  шакалам
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1 час.
Николай Гончаров
Нужно прекращать &quot;день открытых дверей&quot; на границе. Эксперимент этот уже проводили 70 лет при советской власти - во первых - это было за счёт российских областей и стоило огромных вложений, а во-вторых они снова стали зверьками. Идея &quot;братских народов&quot; за рубежами нашей страны себя полностью дискредитировала
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1 час.

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