3 миллиона таджиков, которые, по некоторым данным, живут в России с паспортами или рабочими визами, в субботу, 23 марта, проснулись в стране, где их не хотят видеть.
Дилемма трудовых мигрантов из Таджикистана: почему на родине их не ждут
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M_Tatiana_V
Ну если дома их не ждут, а Россия дала дом и работу - пусть уважают вторую Родину и дорожат своим правом проживания в ней.
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1 час.
виктор климахин
повесить суку на фонарном столбе чтоб другие твари видели и в мыслях у них не было территорией разбрасываться и торговать и дарить каждым шакалам
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1 час.
Николай Гончаров
Нужно прекращать "день открытых дверей" на границе. Эксперимент этот уже проводили 70 лет при советской власти - во первых - это было за счёт российских областей и стоило огромных вложений, а во-вторых они снова стали зверьками. Идея "братских народов" за рубежами нашей страны себя полностью дискредитировала
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1 час.
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