Мужчина обвиняется в убийстве пенсионерки

Место событий — Камчатский край. В прокуратуре Пенжинского района утверждено обвинительное заключение по делу в отношении жителя населенного пункта Слаутное, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на информацию на сайте региональной Прокуратуры.
Место событий — Камчатский край. В прокуратуре Пенжинского района утверждено обвинительное заключение по делу в отношении жителя населенного пункта Слаутное, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на информацию на сайте региональной Прокуратуры.
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