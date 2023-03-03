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Мужчина обвиняется в убийстве пенсионерки

Мужчина обвиняется в убийстве пенсионерки

Место событий — Камчатский край. В прокуратуре Пенжинского района утверждено обвинительное заключение по делу в отношении жителя населенного пункта Слаутное, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на информацию на сайте региональной Прокуратуры.

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