"США не планируют ужесточать санкции против России, поскольку Москва и Вашингтон близки к заключению сделки по Украине", - заявил Трамп.
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Как принято говорить в подобных случаях - "Стороны обменялись взглядами на текущее состояние дел и констатировали потребность в поиске путей выхода из создавшегося положения с учётом интересов друг друга".
В общем Трамп продолжает играть роль "миротворца", конечно же наше руководство ему подыгрывают, продолжая методично истреблять укронацистов и наносить удары по военным объектам на Украине, в том числе выполняющим "двойное назначение", что влияет на гражданское население.
это ожидалось. весь вопрос только в том, как и на чём договорятся.