Метель накроет Ростов в ближайшие дни

В городе снова похолодает.Синоптики прогнозируют метель в донской столице днём 12 января. О том, к какой погоде в конце первой рабочей недели года готовиться ростовчанам, рассказали в Ростовском гидрометцентре.
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