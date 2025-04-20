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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егоров об арбитрах в Медиалиге: «Они никакого отношения к судьям не имеют. Бухают, играют в падел и тусуются с футболистами. Это несерьезная организация»

«Меня удалили абсолютно заслуженно. Я просил удаление еще раньше. Проявил эмоции, но не жалею об этом.

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