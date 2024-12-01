Почетному гражданину Курска Георгию Жукову исполнилось бы сегодня 128 лет

Он родился в бедной крестьянской семье в деревне Стрелковка Калужской губернии. В годы Великой Отечественной войны он осуществлял координацию действий фронтов под Сталинградом, по прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр.
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