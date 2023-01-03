МИД Китая: КНР примет ответные меры в отношении стран, ограничивающих въезд китайцам

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выступила с заявлением о том, что власти страны намерены принять ответные меры в отношении стран и регионов, которые приняли решение о введении ограничений на въезд для китайцев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выступила с заявлением о том, что власти страны намерены принять ответные меры в отношении стран и регионов, которые приняли решение о введении ограничений на въезд для китайцев.
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