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МИД Китая: КНР примет ответные меры в отношении стран, ограничивающих въезд китайцам

МИД Китая: КНР примет ответные меры в отношении стран, ограничивающих въезд китайцам

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выступила с заявлением о том, что власти страны намерены принять ответные меры в отношении стран и регионов, которые приняли решение о введении ограничений на въезд для китайцев.

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