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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков выиграл Суперкубок России в 7-й раз, повторив рекорд Акинфеева и Игнашевича. Вратарь «Зенита» провел 3 матча

Кержаков выиграл Суперкубок России в 7-й раз, повторив рекорд Акинфеева и Игнашевича. Вратарь «Зенита» провел 3 матча

Таким образом, вратарь «Зенита» повторил рекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и экс-защитника армейцев Сергея Игнашевича, на счету которых также по 7 побед.

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