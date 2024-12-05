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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 5 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 5 декабря 🌧 В Симферополе +4 и дождь со снегом В Севастополе +8 и небольшой дождь В Евпатории +5 и небольшой дождь В Черноморском +4 и пасмурно В Джанкое +4 и небольшой дождь В Ялте +8 и небольшой дождь В Алуште +8 и небольшой дождь В Керчи +4 и небольшой дождь В Армянске +3 и пасмурно В Красноперекопске +3 и пасмурно В Бахчисарае +6 и небольшой дождь В Феодосии +5 и небольшой дождь В Судаке +5 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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