Ученые из Казани разрабатывают дешевый источник энергии из соломы

Ученые Казанского аграрного университета разработали революционную технологию получения биоводорода из соломы, которая может помочь сократить использование ископаемого топлива и устранить проблемы с утилизацией сельскохозяйственных отходов.
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