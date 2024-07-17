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Ученые из Казани разрабатывают дешевый источник энергии из соломы

Ученые из Казани разрабатывают дешевый источник энергии из соломы

Ученые Казанского аграрного университета разработали революционную технологию получения биоводорода из соломы, которая может помочь сократить использование ископаемого топлива и устранить проблемы с утилизацией сельскохозяйственных отходов.

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