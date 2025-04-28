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Гави отпраздновал победу в Кубке Испании перед Асенсио, а затем взял у фаната флаг с надписью «Гави или свинец. Антимадридисты» и повязал на пояс

«Барселона» одолела мадридцев в финале Кубка Испании – 3:2. La Razon передает, что после сигнала об окончании игры полузащитник «блауграны» направился прямо к защитнику «Реала» Раулю Асенсио и отпраздновал победу у него на глазах.

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