Профессор Толкачев рассказал, можно ли забрать ребёнка из школы в отпуск

Закон не запрещает родителям забирать ребёнка из школы для поездки во время учебного года, однако пропуск занятий лучше заранее согласовать с образовательным учреждением, рассказал «ФедералПресс» профессор Сергей Толкачев.
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