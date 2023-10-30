БАПОР: почти 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети

Почти 70% погибших в Газе — это женщины и дети, заявил Филипп Лаззарини, генеральный комиссар Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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