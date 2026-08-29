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Аргументы недели

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В Петербурге начались испытания безэкипажного катера Вектор с электродвигателем

В Петербурге начались испытания безэкипажного катера Вектор с электродвигателем

В Санкт-Петербурге стартовали ходовые испытания безэкипажного катера «Вектор» с электрической силовой установкой.

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