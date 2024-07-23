Иосиф Пригожин высказался о решении президента насчет судьбы Шамана

Продюсер Иосиф Пригожин выразил свое удивление. На днях Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN, поделился радостной новостью: ему было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
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