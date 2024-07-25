Редкие фото Мэрилин Монро в Нью-Йорке

В начале 1955 года 29-летняя Мэрилин Монро уехала из Голливуда по совету своего наставника Ли Страсберга и отправилась в Нью-Йорк, чтобы освободиться от контракта со студией «Twentieth Century Fox» и имиджа «глупой блондинки».
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