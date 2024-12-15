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Захарова предложила послу Германии в РФ призвать к миру на Украине власти ФРГ

Захарова предложила послу Германии в РФ призвать к миру на Украине власти ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Александер Ламбсдорф, выступивший за установление мира на Украине, должен прежде всего обратиться с аналогичным призывом к правительству своей страны.

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