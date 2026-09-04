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SPLETNIK

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У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк родился третий ребёнок

У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк родился третий ребёнок

3 сентября у 30-летней Лизы Моряк и 42-летнего Сарика Андреасяна родился третий ребёнок. Об этом актриса сообщила в соцсетях, где также выложила фото из роддома.

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