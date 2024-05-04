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Экс-футболист Деменко: в чемпионской гонке в РПЛ сыграют роль перелеты

Экс-футболист Деменко: в чемпионской гонке в РПЛ сыграют роль перелеты

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей карьеры за санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак" и "Краснодар" и проведший две встречи за сборную страны, в комментарии для "Газеты.

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