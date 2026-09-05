Церковь разъяснила, как узнать супруга до свадьбы, если интимная близость грозит грехом

Православным христианам объяснили позицию Церкви относительно интимной близости до брака в современном мире.
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