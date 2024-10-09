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Нововведения, которые коснулись россиян с октября

Нововведения, которые коснулись россиян с октября

С 1 октября 2024 года многие сферы деятельности затронули многочисленные изменения. В этот список попали военная, трудовая, транспортная, социальная сферы и не только, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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