Нововведения, которые коснулись россиян с октября

С 1 октября 2024 года многие сферы деятельности затронули многочисленные изменения. В этот список попали военная, трудовая, транспортная, социальная сферы и не только, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.